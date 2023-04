Accident impliquant un camion sur le flanc sur l’E17 à Kruibeke : chaussée fermée vers Gand

Ce matin vers 7h45, un camion-citerne s’est retrouvé sur le flanc sur la E17 reliant Anvers à Gand à hauteur de Kruibeke.



Les files sur sont rapidement formées étant donné que le camion neutralise les trois voies de circulation. Cela a donc poussé la police fédérale à fermer complètement la chaussée.



Plusieurs itinéraires de déviations sont proposés par le Vlaamsverkeerscentrum :

- Depuis le R1 d’Anvers via l’E34 vers Bruges, Gand ou Ostende.

- Depuis Lummen, via l’E314 puis l’E40 vers Bruxelles et Gand.

L’intervention pourrait durer plusieurs heures étant donné la difficulté du dépannage.