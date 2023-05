Accident impliquant un camion sur l’E411 à hauteur de Champion : nombreuses files vers Arlon

Un accident impliquant un camion et une voiture s’est produit vers 13h20 sur la E411 (A4) Namur – Luxembourg à hauteur de Champion (à hauteur de la borne kilométrique n°53) soit peu après la bretelle de sortie n°13 en direction du Grand-Duché.



Le camion ne transportait pas de matières dangereuses mais uniquement de la tôle et diverses ferrailles. Le choc avec la voiture a propulsé de très nombreux débris sur toute la chaussée causant rapidement de gros ralentissements.



Actuellement, les véhicules se trouvent sur la bande d’arrêt d’urgence et le passage s’effectue sur une seule bande.