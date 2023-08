Peu après 8h ce matin un camion se dirigeant vers la côte via l’E40 et pour une raison encore inconnue, a quitté la route à hauteur de Beernem et s’est retrouvé sur le flanc en contrebas de la chaussée. Conséquence, la bande de droite est neutralisée pour pouvoir faciliter le dépannage toujours en cours. Pas moins de 3 grues se trouvent sur place pour évacuer le poids lourd tombé dans le fossé.