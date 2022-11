Accident impliquant un camion sur l'E17 à hauteur de Gentbrugge : chaussée libre vers Anvers

Ce lundi vers 13h30, un camion a perdu son chargement de mazout sur la E17 reliant Courtrai à Anvers à hauteur de Gentbrugge. On ne déplore pas de victime mais la chaussée a dû être longtemps fermée en direction du R1.

Pour une raison encore inconnue, le réservoir du véhicule s'est fissuré répandant ainsi tout le mazout sur la chaussée.

De plus, celle-ci présentant un léger dénivelé, le carburant a recouvert l'autoroute jusque trois-cent mètres avant le lieu de l'accident.



Les files se sont rapidement formées menant à la fermeture de la E17 en venant de Courtrai.

Vers 14h30, la circulation se faisait uniquement via la bande d'arrêt d'urgence le temps du dépannage du véhicule ce qui a provoqué des files depuis De Pinte sur 11 km dans lesquelles vous avez perdu jusque 2h00.



Le Vlaams Verkeercentrum conseillait d'éviter le secteur via plusieurs itinéraires de déviation notamment via le Ring de Gand ou la E34 reliant Bruges vers Anvers.



En fin d'après-midi, seule la bande de droite demeurait fermée ce qui n'évitait cependant pas de gros embarras de circulation à hauteur de l'échangeur de Zwijnaarde et notamment sur la E40 venant d'Ostende.



A 17h12, la Police Fédérale informait notre service RTBF Mobilinfo que la chaussée était libérée.



A l'heure de pointe, les files restaient néanmoins toujours nombreuses.

