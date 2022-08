Accident impliquant deux camions : E411 fermée à Habay

Peu après 13 heures, un accident impliquant deux camions s’est produit sur l’E411 à hauteur de Habay provoquant la fermeture de l’autoroute. D’après la Police, l’incident va prendre beaucoup de temps. Un des camions transportait de l’azote et le nettoyage de la chaussée pourrait prendre quelques heures.

Le trafic est dévié via la sortie 31 (Arlon) pour rejoindre la N4 vers Namur.

À cette heure-ci, les files remontent sur plus de 3 km et font perdre aux automobilistes entre 50 minutes et 1 heure en direction de Namur.