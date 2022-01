Accident grave d’Egan Bernal : une saison en question, des soutiens à foison

Un choc à l’entraînement lundi, contre l’arrière d’un autobus qui s’est arrêté brusquement, a fait basculer l’année du seul Colombien vainqueur du Tour.

Dans son pays, il a dû être opéré de plusieurs fractures. Plusieurs vertèbres ont été touchées, ainsi que le fémur droit et la rotule. Des blessures suffisamment graves pour poser un point d’interrogation sur ses prochains mois.

"Après l’intervention sur six vertèbres, l’intégrité neurologique a été maintenue et la fonctionnalité des segments concernés a été préservée", ont annoncé les médecins colombiens en affirmant que sa mobilité et son système nerveux n’étaient pas affectés.

L’équipe Ineos, a donné cette après-midi, plus d’informations sur les blessures de son coureur, dans un communiqué : " Egan a subi une facture des vertèbres, une fracture du fémur droit et une fracture de la rotule droite. Il souffre également d’un traumatisme thoracique, un de ses poumons est perforé et il s’est également fracturé plusieurs côtes dans l’accident. Il est toujours en soins intensifs mais son état est stable".