Accident ferroviaire en Grèce : des proches de victimes introduisent une plainte contre le Premier ministre

Le Premier ministre grec sortant Kyriakos Mitsotakis et 16 ministres, anciens membres du gouvernement et responsables des chemins de fer ont été visés mardi par une plainte d'un collectif de familles de victimes de l'accident ferroviaire meurtrier du 28 février, le plus grave que la Grèce ait connu.

La collision frontale à Tempé (centre) entre un train de voyageurs et un convoi de marchandises qui ont circulé sur la même voie sur plusieurs kilomètres sans qu'aucun système d'alerte ait été déclenché a fait 57 morts et des dizaines de blessés et provoqué un mouvement de colère contre le gouvernement conservateur de Kyriakos Mitsotakis.

La plainte du "Collectif des personnes touchées par l'accident à Tempé" intervient à cinq jours des élections législatives en Grèce pour lesquelles la Nouvelle-Démocratie, le parti de droite que préside M. Mitsotakis, au pouvoir depuis quatre ans, est en tête dans les sondages.