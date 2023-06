Accident du sous-marin Titan : Pourquoi l’épave du Titanic fascine-t-elle toujours autant ?

On parlait même de faire exploser l’épave pour faire remonter les corps à la surface de l’eau.

L’épave du paquebot est située au sud-est de Terre-Neuve, une province de l’est du Canada, à environ 780 kilomètres des côtes, à 3820 mètres de profondeur. "Dès 1912, plusieurs projets visant à faire remonter l’épave, sont à l’étude. On parlait même de la faire exploser pour faire remonter les corps à la surface de l’eau. C’est très macabre, mais les familles voulaient récupérer leurs biens et les corps des disparus" raconte le passionné du paquebot.

Les moyens technologiques de l’époque ne permettaient pas de réaliser de projets de si grande envergure. Les projets ont donc tous été abandonnés et ce n’est que 73 ans après le naufrage du bateau que l’épave sera découverte par hasard, lors d’une mission de l’armée américaine. "En septembre 1985, une équipe franco-américaine, dirigée par le professeur Ballard, découvre par hasard l’épave. Par hasard, car on apprend en 2008 que Ballard avait obtenu un marché avec la navy, la marine américaine : il devait localiser deux épaves de sous-marins nucléaires disparus et en contrepartie, l’armée finançait son projet de recherche de l’épave du Titanic".

Aujourd’hui, les experts estiment qu’il ne restera plus grand-chose de l’épave d’ici à 2030. Le bateau est en fait rongé par une bactérie, l’halomonas titanicae. Les experts ne savent pas si elle était déjà présente sur l’acier lors de la construction du Titanic ou si elle est apparue après, mais cette bactérie intéresse tout le milieu scientifique lié à la construction navale (plateforme pétrolière, pipeline…).

Il y a donc une certaine course, une certaine urgence scientifique qui vise à cartographier l’épave pour sauvegarder le plus de détails et d’informations possibles.