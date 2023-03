Accident de train en Grèce : les conducteurs de train réclament plus de sécurité avant la reprise du trafic

Cet accident, le pire que la Grèce a connu, a déclenché de nombreuses manifestations de colère, parfois violentes, et porté un coup à la popularité du gouvernement conservateur de Kyriakos Mitsotakis, à l’approche des élections prévues d’ici début juillet. Le ministre grec des Transports a démissionné au lendemain de la catastrophe, et la responsabilité de l’accident a surtout été attribuée au chef de gare en service lors de l’accident. Il a été inculpé et placé en détention provisoire.

Trois autres employés des chemins de fer ont été poursuivis et seront entendus d’ici à la fin du mois par un juge d’instruction.

Mais les syndicats de cheminots avaient depuis longtemps mis en garde contre les problèmes du réseau, relevant son sous-financement, des carences en personnel et des accidents fréquents. Le syndicat des conducteurs a d’ailleurs rappelé qu’il avait à plusieurs reprises tiré la sonnette d’alarme sur les lacunes en matière de sécurité, tout en déplorant que ces avertissements aient été "minimisés ou pas pris au sérieux".