Accident de train en Grèce : "Ce crime ne doit pas être caché sous le tapis", des heurts éclatent après la catastrophe ferroviaire

Première cible de la colère, la compagnie ferroviaire grecque Hellenic Train. Le mot "Assassins" avait été peint le matin en lettre rouge sur la vitre du siège à Athènes de cette compagnie devant lequel se sont rassemblées plus de 5.000 personnes, a constaté un journaliste de l’AFP.

Hellenic Train est mise en cause pour de nombreuses négligences et lacunes ayant entraîné cette catastrophe qualifiée de "tragédie nationale" par les autorités et qui bouleverse la Grèce. Les contestataires étaient aussi 700 à Larissa, la ville la plus proche des lieux de l’accident dans le centre du pays, et 500 à Patras, une ville universitaire du Péloponnèse (sud-ouest), selon la police.

Dans la capitale, certains ont observé une minute de silence devant le Parlement. "Ce crime ne doit pas être caché sous le tapis", pouvait-on lire sur un panneau, ou encore "envoie-moi un message quand tu arrives", disait un autre reprenant le témoignage d’une mère dont l’enfant a été tué. Un autre rassemblement est déjà prévu dimanche matin.