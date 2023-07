Accident de Strépy-Bracquegnies : le conducteur reste en prison

Paolo Falzone, le conducteur de la BMW qui avait foncé dans la foule lors du carnaval de Strépy-Bracquegnies, reste en prison. La chambre du conseil de Tournai avait accepté son placement sous bracelet électronique mais le parquet a fait appel. L’homme reste donc en prison.

La chambre du conseil de Tournai a tenu audience ce matin dans le dossier de l’accident de Strépy-Bracquegnies. Elle devait statuer sur le maintien en détention du conducteur de la BMW : Paolo Falzone. Son avocat avait à nouveau demandé son placement sous bracelet électronique. Une demande acceptée par la chambre du conseil. Cependant, le parquet a immédiatement fait appel. Le dossier devra donc être évalué en chambre des mises en accusation dans la quinzaine. En attendant, Paolo Falzone reste donc bien en prison.

Pour rappel, le 20 mars 2022, Paolo Falzone avait foncé dans la foule à bord de son véhicule. Il avait percuté plusieurs gilles ainsi que leurs proches venus assister au ramassage. Le bilan est lourd : six morts et une trentaine de blessés. Très vite identifié, le conducteur Paolo Flazone et le passager Nino avaient été arrêtés. Aujourd’hui, Paolo Falzone est poursuivi pour le meurtre de l’une des six victimes et pour homicides involontaires sur les cinq autres. Nino, lui, l’est pour non-assistance à personne en danger. Il est pour sa part libre.