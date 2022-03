Accident de Sierre : "La douleur, le vide, le manque ne disparaissent jamais"

"Aujourd'hui, il y a précisément 10 ans, l'impensable se produisait ici à Sierre", a déclaré le Premier ministre Alexander De Croo, qui assistait dimanche à la cérémonie de commémoration en Suisse, à laquelle ont participé quelque 200 à 250 personnes. "Un jour, un soir noirs, après une semaine intensément belle. 28 familles, deux groupes scolaires touchés en plein coeur. Toute la Belgique était sous le choc."

Il y a 10 ans, le 13 mars 2012, 28 personnes dont 22 enfants de Lommel et Heverlee ont perdu la vie dans un accident de car dans un tunnel de Sierre, en Suisse.

Les proches des victimes ont d'abord pu se recueillir à l'abri des regards dans le tunnel autoroutier où a eu lieu l'accident. Une plaque avec les noms des victimes a été apposée sur le mur en béton percuté par le car il y a 10 ans.

Les familles se sont ensuite réunies sur le site du lac de Géronde, au-dessus du tunnel, où a été érigé un mémorial en 2015. A leurs côtés, une importante délégation officielle composée notamment du président de la Confédération suisse Ignazio Cassis, du premier ministre belge Alexander De Croo, du ministre d'Etat néerlandais Piet Hein Donner, du conseil d'Etat valaisan in corpore ainsi que des autorités judiciaires suisses et belges et des représentants des forces d'intervention qui sont intervenues lors du drame.

"Perdre celui qui vous est le plus cher: votre enfant, votre partenaire. (...) C'est le côté le plus cruel de la vie", a ajouté dans son discours Alexander De Croo. "10 ans, cela parait long mais la douleur, le vide, le manque ne disparaissent jamais. C'est plus doux peut-être parfois, moins brutal, mais toujours là. C'est un vide que rien ni personne ne pourra jamais combler."