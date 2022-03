Accident de Sierre : 10 ans plus tard, des parents vivent avec des questions sans réponses

Le décès du chauffeur empêche toute procédure pénale

Si l’hypothèse du suicide n’a jamais été exclue par la justice suisse, Olivier Elsig, le procureur suisse chargé de l’enquête, assure que tout a été mis en œuvre pour apporter des réponses aux familles. S’il ajoute qu’après près de deux ans, tous les éléments tournent désormais autour du chauffeur, le décès du celui-ci empêche toute procédure pénale : " On a mis le maximum de moyens dans cette enquête. Toutes les pistes ont été étudiées. Quand on nous a demandé des compléments d’enquête qui paraissaient pertinents, on les a administrés. Et puis c’est seulement au bout de ce processus qui a duré à peu près deux ans, qu’on se dit qu’on a la certitude que la cause est liée au chauffeur. Cette personne est décédée. La conséquence juridique, c’est qu’on ne va pas poursuivre l’enquête au-delà de ça. Mais c’est surtout que, de mon point de vue, il n’y avait pas de mesures supplémentaires qui nous auraient permis de répondre aux questions que se posaient encore certaines familles. Je tiens à préciser que je comprends leurs attentes légitimes. Et que ces familles ont fait preuve d’une incroyable dignité. "

10 ans après ce dramatique accident qui a endeuillé toute la Belgique, Olga Leclercq et d’autres parents ont toujours l’espoir qu’une commission d’enquête belge s’empare du dossier pour faire la lumière sur les zones d’ombre qui persistent.