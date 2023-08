Accident de manège à La Hestre : comment assurer la sécurité sur les champs de foire et dans les parcs d’attractions ?

Pour notre forain, il est important de rappeler que son manège, c’est son gagne-pain, la sécurité passe avant tout le reste : "S’il arrive quelque chose, ce sera un accident, pas de la négligence. Et un accident peut malheureusement arriver n’importe où."

Pieter Verwijk junior, est lui, le copropriétaire du manège "Deca Danse" présent à la Foire du Midi à Bruxelles. Il estime qu’en Belgique, les contrôles sont nombreux et suffisants : "D’abord, il y a une inspection avant la première mise en service, ensuite nous avons tous les 3 ans une vérification avec un organisme de certification agréé, et un autre tous les ans et enfin, à la fin du montage de l’attraction sur le champ de foire, il y a encore un check-up, cela n’existe pas par exemple en Grande Bretagne."

Et de poursuivre, "Chez nous, comme aux Pays-bas, en Allemagne, pas question de badiner avec la sécurité. Nous n’avons jamais eu d’accident avec ce genre de manège depuis 37 ans. Chez nous, heureusement, les accidents seraient assez rares. En 2022, trois accidents ont été notifiés sur des manèges forains, 8 dans des parcs d’attractions. Selon le service fédéral, ces dernières années, les notifications ont légèrement augmenté car l’obligation de signaler tout incident est de mieux en mieux connue. Il n’y a aucune indication que les accidents réels soient plus nombreux."