Accident de la route : êtes-vous certain de savoir comment réagir ?

S’il n’y a que des dégâts matériels, il faut tout d’abord essayer de ranger les véhicules à un endroit où le stationnement ou l’arrêt sont autorisés. Au besoin, prenez vite des photos de la situation de l’accident avant de les déplacer. Si ce n’est pas possible, vous devrez, c’est obligatoire, aller placer le triangle de danger en amont de la situation. À au moins 100m sur autoroute, et si possible à au moins 30 m ailleurs. Pensez aussi à allumer vos quatre feux clignotants, c’est utile également.

Rendez-vous personnellement visible également en enfilant la veste de sécurité qui se trouve dans votre véhicule. C’est obligatoire en cas de panne ou d’accident sur autoroute ou sur une route pour automobile. Mais c’est aussi utile partout dès lors qu’on n’a pas pu évacuer son véhicule de la chaussée. N’oubliez pas non plus d’éloigner les passagers des véhicules loin des voies de circulation. Plus l’axe est rapide, plus ce serait dangereux qu’ils restent dans le véhicule.

Une fois tout cela effectué, commencez à rédiger le constat à l’amiable avec la plus grande attention, car c’est l’outil de base utilisé par les assureurs pour déterminer les responsabilités.

Par contre, s’il y a le moindre blessé, rappelons qu’on ne déplace pas les véhicules, mais on appelle les secours via le 112. La police viendra également. C’est cette dernière qui fera rapport des circonstances de l’accident, voilà pourquoi on laisse tout en place. Mais on prend bien entendu tout de même toutes les autres précautions précitées…