Accident de bus à Schoten : les victimes sont un Colombien de 29 ans et une Française de 17 ans

Les deux victimes de l'accident de bus survenu dimanche sur la E19 à Schoten sont un Colombien de 29 ans et une Française de 17 ans, a annoncé lundi le parquet d'Anvers. Le parquet souhaite le placement sous mandat d'arrêt du chauffeur de bus.

Treize victimes de l'accident sont toujours hospitalisées. Le pronostic vital de cinq d'entre elles est engagé, cinq autres sont grièvement blessées mais hors de danger, et trois autres ne sont que légèrement blessés.

Le conducteur sous influence

Le chauffeur de bus, un Français âgé de 35 ans, figure parmi les blessés légers. Il a été interpellé à la suite d'un test salivaire positif à la drogue. Le parquet demandera mardi son placement sous mandat d'arrêt.

Les faits sont actuellement qualifiés d'homicide involontaire, de coups et blessures involontaires, de drogue au volant et de défaut de maîtrise de son véhicule. Des analyses sanguines et salivaires supplémentaires sont cependant encore nécessaires pour confirmer que l'homme conduisait bien sous influence.