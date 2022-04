Accident de bus à Schoten : la police disposera cette année de 100.000 tests salivaires, selon Van Quickenborne

Vincent Van Quickenborne (Open Vld) faisait référence à l'accident de bus survenu dimanche après-midi sur l'autoroute E19 à Sint-Job-in-'t-Goor/Schoten (en province d'Anvers) et qui a coûté la vie à deux personnes. Cinq personnes se trouvent encore dans un état critique.

"Le test salivaire du chauffeur (un Français âgé de 35 ans, NDLR) s'est révélé positif. Un test sanguin et une analyse plus approfondie doivent maintenant révéler si la consommation de drogue est effectivement à l'origine de l'accident", a souligné le ministre.

Hausse des accidents liés à la consommation de drogue

Selon lui, le nombre d'accidents de la route dus à la consommation de drogues est en augmentation. En 2020, 913 accidents dans lesquels un conducteur a été pris sous l'influence de drogues ont été enregistrés en Belgique, contre 889 en 2019 et 685 en 2018.

Bien que les mesures sanitaires pour lutter contre la pandémie de coronavirus aient contribué à réduire le trafic sur les routes ces dernières années, les chiffres du premier semestre 2021 suggèrent fortement que cette tendance va se poursuivre et s'intensifier.

Il est évident que des moyens supplémentaires doivent être déployés pour bannir les drogues de la circulation

Rien qu'au cours du premier semestre de l'an dernier, la police a enregistré 547 accidents de la circulation causés par la consommation de drogues, dont six mortels. En comparaison, 2020 et 2019 ont connu respectivement huit et six tués dus à la conduite sous l'influence de drogues, mais à chaque fois sur l'ensemble de l'année.

Pour Vincent Van Quickenborne, "il est évident que des moyens supplémentaires doivent être déployés pour bannir les drogues de la circulation".

L'augmentation à 100.000 du nombre de tests salivaires mis cette année à la disposition de la police - contre 36.000 disponibles en 2020 et 50.000 l'an dernier - entraînera un triplement de la probabilité de se faire prendre pour conduite sous influence, a-t-il encore souligné.