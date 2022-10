Accident à Jette, le ring de Bruxelles est à présent dégagé

UPDATE : à 17h30, les véhicules sont dégagés et la circulation est normalisée.

Un premier accident s’est produit sur le ring intérieur de Bruxelles à hauteur de Jette : il est à présent dégagé.

Un deuxième accident s'est produit au même endroit impliquant, cette fois, un camion sur la bande de droite.



Depuis Beersel, comptez 40 minutes de temps perdu dans ces ralentissements.



Il y a également de gros embarras de circulation dans l’autre sens : en effet, sur le Ring extérieur, les premiers coups de freins sont observés depuis Wezembeek-Oppem où on relève une heure jusque Jette en direction de Grand-Bigard.



On note également des répercussions sur la E40 venant de Gand depuis peu avant Ternat. Sur ce tronçon, on perd environ 25 minutes sur 8 km.

