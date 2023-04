Accessoires, portefeuilles : à Tournai, Bicloo donne une seconde vie aux chambres à air de vélos

Coup de projecteur dans le Marché matinal sur une jeune entreprise d’économie locale, circulaire et solidaire : il s’agit de Bicloo à Tournai qui donne une seconde vie aux chambres à air de vélos.

Son fondateur, Valentin De Rodder, transforme ces chambres à air en produits de maroquinerie ou même en produits d’accessoires pour vélos. "Concrètement, ce qu’on fait, c’est qu’on récupère la chambre à air dans les magasins de vélos et on la revalorise dans une entreprise de travail adapté, explique son associé Maxime Delehouzée. Donc, d’un déchet qui est censé être brûlé parce que ça émet du CO2, on le revalorise à haute valeur sociale dans une entreprise de travail adapté et on revend ces mêmes produits dans le magasin de vélo. Il voit donc ses déchets diminuer et sa marge augmenter sur base d’un déchet."

Près de 1,5 tonne de chambres à air a été revalorisée grâce à Bicloo, qui est dans 115 points de vente aujourd’hui et ce sont quand même 7000 heures d’emploi qui ont été créées dans l’entreprise de travail adapté, donc ça a un impact considérable.