Access-i: le baromètre de l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite

Un pictogramme pour chaque niveau d’accessibilité

L’ASBL a imaginé un outil qui donne des informations précises et fiables sur le niveau d’accessibilité d’une série d’endroits (commerces, restaurants, musées, attractions touristiques...) en tenant compte des besoins spécifiques de sept catégories de personnes à mobilité réduite : aveugles, malvoyants, sourds, malentendants, personnes en chaise roulante, personnes marchant difficilement ou ayant des difficultés de compréhension.

Les lieux qui ont fait et qui feront l'objet d'une évaluation pourront appliquer une plaque sur leur façade, ce qui permettra d'identifier en un coup d’œil leur niveau d'accessibilité par rapport à chaque catégorie de personnes à mobilité réduite. Par ailleurs, un site Internet reprenant toutes les fiches descriptives est désormais disponible: www.access-i.be.

La base de données n’est pas encore très étoffée, mais elle ne demande qu’à s’enrichir. L’ASBL ne travaille que sur base volontaire, elle lance donc un appel aux organisateurs d’événements, ainsi qu’aux propriétaires et gestionnaires d’espaces ouverts au public.

