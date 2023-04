Accès et sortie d’autoroute : rappels de quelques consignes essentielles

La deuxième vidéo montrait une file à une sortie d’autoroute, et un conducteur s’insérer sans prévenir dans cette file en partant de la bande de droite de l’autoroute. Des files à une sortie d’autoroute, c’est relativement courant, et c’est une situation dangereuse et qui n’est pas prise en compte de manière très satisfaisante par le Code de la route. Il arrive même que la file remonte sur la bande d’arrêt d’urgence… La meilleure chose à recommander dans ce cas, est de s’adapter à la situation existante, en se plaçant à la fin de la file sans se rapprocher trop, dans un premier temps, du véhicule devant soi. Et il ne faut certainement pas agir en effectuant une manœuvre brusque comme le conducteur dans la vidéo. Là aussi, si on a raté la bonne occasion pour s’insérer dans le début de la file, on ne peut que recommander de continuer sa route et de sortir à la prochaine sortie, quitte à perdre quelques minutes. Cela n’est pas ce que font la plupart des conducteurs, obnubilés généralement par l’envie de ne pas perdre la moindre minute. Mais la sécurité devrait pourtant passer avant le fait d’arriver à l’heure…