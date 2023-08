Accès au piétonnier de Namur : voici les nouvelles règles en vigueur

Trois semaines après son entrée en vigueur, la Ville de Namur a décidé d’adapter son règlement d’accès au piétonnier du centre-ville, pour faciliter le passage, notamment, des professions médicales et des PMR. Avec cette adaptation, elle souhaite aussi accompagner les commerces dans le cadre de l’extension future de la zone piétonne.

Pour rappel, l’accès au piétonnier est libre pour tous en entrée et en sortie sans la reconnaissance des plaques entre 5h00 et 7h30, entre 9h00 et 11h30 ainsi que de 17h30 à 20h du lundi au dimanche pour les livraisons, dépannage, etc. En dehors de cela, seuls le chargement et le déchargement y sont autorisés.

Concrètement, voici les nouveautés que la Ville communique :

• Écoles : accès gratuit pour les acteurs / opérateurs d’activités pédagogiques et les livreurs de repas pour les enfants.

• Commerce : si ceux-ci sont installés dans une rue qui devient piétonne et s’ils pratiquent une activité qui nécessite une livraison " out " (ex : traiteur), ceux-ci ont deux ans pour s’adapter tout en fonctionnant comme avant gratuitement (un commerce bénéficie déjà de cet assouplissement).

• Santé : toutes les professions médicales, aides familiales et infirmiers à domicile ont un an d’accès gratuit renouvelable.

• Pharmacie : accès permanent et gratuit pour les livraisons vers les pharmacies.

• PMR, personnes en difficultés de mobilités, bénévoles : deux accès gratuits sur présentation d’un justificatif (élèves blessés, seniors, taxi services…)