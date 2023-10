Accès à "My Pension" simplifié : le Belge peut désormais demander ou simuler plus facilement une demande à la pension

La Belgique compte aujourd’hui 2,5 millions de pensionnés, et chaque année ce sont 120.000 à 130.000 personnes qui partent à la retraite.

Pourtant, plus de 40% de ces personnes qui partent à la retraite rencontrent de gros problèmes pour simplement se connecter avec le système actuel de mypension.be.

Mais cela devrait changer, une nouvelle version du portail fédéral vient de voir le jour et a été présentée ce mercredi matin par le SPF pensions. L’outil se veut plus simple et plus clair.

Demander et simuler sa pension plus facilement

On y retrouve également davantage d’informations sur carrière avec la possibilité, et c’est nouveau, d’introduire une demande de pension en ligne sans devoir passer par plusieurs sites internet, comme c’était le cas depuis 2012. Chaque citoyen belge pourra aussi faire des simulations pour voir ce qui lui convient le mieux.

"Aujourd’hui, on prend le citoyen par la main pour qu’il fasse sa demande de pension par le digital. C’est-à-dire que quand il va se connecter sur My Pension, il va pouvoir faire toute une série de simulations et décider de sa date de pension. Il va pouvoir prendre les bonnes options qui correspondent à son dossier personnel", affirme Sarah Scaillet, administratrice générale au service fédéral des Pensions.

Et d’ajouter que le portail va encore évoluer : "Le citoyen, aujourd’hui déjà, a toute une série d’outils de simulation qui lui permet de vérifier leur choix de carrière, s’il veut changer, s’il veut racheter ses périodes d’études. Et tous ces outils de simulation vont encore se perfectionner. Donc oui, on veut en fait que My Pension soit le plus complet possible pour qu’il puisse prendre son choix le mieux possible et au bon moment."

La fracture numérique prise en compte

De son côté, la ministre des Pensions et de l’Intégration sociale, Karine Lalieux, affirme que la problématique de la fracture numérique n’est pas oubliée : "Nous protégeons les personnes socialement vulnérables et les plus âgées contre les difficultés de la numérisation. Nous ne les oublions pas et ne les abandonnons pas à leur sort", assure-t-elle.

Les consultants "pension" du service des Pensions vont d’ailleurs tous progressivement suivre une formation qui doit les aider à mieux orienter les citoyens dans le domaine du numérique.

Le mandat numérique sur mypension.be permet également aux citoyens de solliciter l’accès au dossier de pension en ligne d’un proche ou de donner accès à leur dossier à une personne de confiance pour gérer leur administration.

Enfin, le Service Pensions reste disponible via le numéro spécial "Pension" : 1765.

Précisons que cette annonce s’accompagne d’une campagne nationale de communication sur divers médias ainsi que les réseaux sociaux.