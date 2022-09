Accès à l’avortement pour les femmes sans-papiers : l’urgence à tout prix

L’organisation a lancé des consultations sages-femmes en non-mixité. "Il s’agit d’un espace dédié aux femmes et à leur parole. Ce n’est pas un espace trop médicalisé, c’est plus rassurant, mais il y a tout de même la présence d’une sage-femme. On y aborde des sujets comme les règles, les femmes viennent notamment chercher des protections périodiques, ce qui nous permet d’ouvrir la porte à des thèmes plus sensibles : la sexualité ou la grossesse. On s’intéresse aux retards dans les règles ou aux douleurs. Elles sont parfois accompagnées d’hommes, on ne sait pas à quel point ils sont bienveillants, si on explique qu’on va parler des règles, cela nous permet de nous assurer qu’elles viennent seules."

Selon le projet médical du Hub Humanitaire, "l’objectif des consultations sages-femmes est d’aborder les questions de Santé Sexuelle et Reproductive (SSR) dans un environnement calme, démédicalisé et en toute discrétion. Les consultations sont organisées quotidiennement lors des heures d’ouverture du Hub Humanitaire de 13h30 à 17h (fermeture le week-end et le mercredi). Il s’agit de consultations de première ligne, sans rendez-vous." Un même groupe de parole est également animé au sein de la Sister’s House à destination des femmes qui y sont hébergées.