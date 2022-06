Accepter son côté obscur : c’est aussi prendre soin de soi !

Comment faire alors ?

On ne peut pas laisser s’exprimer nos pulsions librement et faire tout ce qui nous passe par la tête. Il est nécessaire de refouler certaines pulsions et d’avoir un surmoi qui vient mettre un peu d’ordre. Le problème, c’est de croire que vivre des émotions négatives et désagréables, interdit ou mauvais.

Plus vous vivez vos émotions, même négatives, plus vous les accueillez, plus vite elles passent. Vivre une émotion ne veut pas dire passage à l’acte. Donc la clé, c’est de prendre conscience, d’accueillir et de vivre ses émotions même négatives, même agressives et de voir ce qu’elles ont à nous apprendre de nous-mêmes.