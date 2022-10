Прийняти. Вирішити. Допомогти собі | Accepter. Résoudre. Aller mieux.

Rencontre avec Lida Kolgatina, une neuropsychologue qui aide les Ukrainiens

La guerre n’est pas encore terminée. Des événements terribles se produisent et restent dans nos esprits. Parler de santé mentale nous paraît très important, car quand il y a un problème de ce côté, c’est toute notre santé qui s’en ressent !

RTBF Ukraine a reçu la visite, en studio, de Lida Kolgatina. Elle travaille comme neuropsychologue au Centre Communautaire pour les Ukrainiens en Belgique.

Le stress est une réaction normale à une réalité anormale, nous explique tout d’abord la neuropsychologue. C’est un modèle de réponse, face à une situation inattendue, un danger, qui mobilise les réserves de notre corps et le prépare à l’activité physique.

Très concrètement, notre système nerveux va avoir une action sur une quantité d’organes du corps : qu’il s’agisse du cœur, des vaisseaux sanguins, de la performance de nos muscles, de nos sécrétions, du tube digestif, de la vessie… En gros, trois types de réactions sont possibles quand on est sous stress : résister, lutter ou fuir. Ressentir du stress est tout à fait normal, et se traduit par une foule de réactions, d’émotions ou de comportements.

Des bénévoles à soutenir

Avec notre invitée, nous avons également évoqué ce que ressentent les bénévoles qui aident les Ukrainiens. Leur rôle n’est pas simple. Beaucoup se disent même épuisés d’avoir à gérer tant de comportements " inappropriés ".

" J’ai remarqué au moins trois modèles de comportements inappropriés, et peut-être qu’il y en a plus ! ", nous explique Lidia. " Des gens qui font des scandales, exigent des choses immédiatement, croient qu'on leur doit tout. Ensuite des gens qui restent dans l’impuissance. Ils n’essayent pas d’arranger les choses, de les faire évoluer. Ils attendent de l’aide, pour des questions parfois élémentaires. Enfin, il y a les personnes qui résistent à l’autorité et à tout ce qu’on tente de mettre en place pour organiser les choses. Ils forment une foule bruyante ".

Pour la neuro-psychologue, ces trois catégories de personnes sont finalement celles qui ont le plus besoin d’aide (" malgré qu’il y ait toujours un certain pourcentage de connards "). " Si ces personnes ont tant de problèmes à s’adapter, c’est souvent à cause de toute l’horreur qu’ils ont vécue, qui les fait en quelque sorte retomber en enfance. Ils ne sont plus capables d’agir de manière adéquate, ici et maintenant ".

Prendre conscience de cela aide souvent à réduire le stress que l’on ressent, en tant que bénévole par exemple, au contact de ces personnes. " C'est une chose de tenir tête à un adulte fort et dangereux qui vous réclame quelque chose. C’est une toute autre chose d'essuyer la morve d'un adulte handicapé incapable de le faire seul. C'est encore autre chose de se réaliser en tant qu'adulte, parmi des personnes qui sont maintenant dans la position d'enfants et qui ne sont vraiment pas capables de certaines choses "

Attention tout de même…Les ressources des bénévoles ne sont pas inépuisables !

Quelque part, il est possible et même nécessaire de prendre une personne par la main et de la réchauffer. Mais il faut préserver aussi le mental des volontaires. Ils sont précieux. Cela passe par un respect du temps de travail, une limitation des tâches et des processus qu’ils doivent effectuer.

Comment aider à aller mieux ?

" La seule façon de stabiliser, de manière fiable, l'état émotionnel d’une personne, c’est de l’aider à se responsabiliser. Lui faire reprendre en mains, sa propre vie, et la faire agir, à nouveau. Le cerveau humain est conçu comme cela. Il y a des interactions entre la responsabilité, le cortex préfrontal, une hormone qu’on appelle la dopamine et le stress/l’anxiété. C’est lié ! "

Lorsqu’on aide quelqu’un, il faut parvenir à se détacher aussi. " C’est très difficile mais nécessaire. Il faut lui dire : " je suis là, je te soutiens et je serai à tes côtés, mais vas-y, je crois en toi."

Autre façon d’aider les gens à se prendre en main : leur montrer comment s’entraider sans vous. " Prenons l’exemple d’une fille d’attente très bruyante. Quelqu’un de la file d’attente doit pouvoir organiser les choses et veiller au maintien de l’ordre. Un autre exemple est de donner des contacts, des ressources aux personnes plutôt que de tout fournir " directement " (de l’aide, un hébergement…) "

Des initiatives qui donnent de bons résultats selon Lida Kolgatina:

- des jeux quotidiens "où les gens vont s'écouter et se soutenir (et tout le monde n’écoutera pas !)" ;

- des câlins organisés : "les gens ont besoin de contact physique, de proximité, de douceur. Sinon, ils sont plus facilement déstabilisés".

- des promenades, de l’activité physique : "cela aide à ne pas tomber dans l’aigreur ou la paresse".

"L'aide est ce qui rend une personne plus indépendante" - Julo Vooglide.