Accélérer le dépistage des maladies via des autotests : l'avenir de la médecine ?

Les POCT - Point Of Care Tests - sont des analyses de laboratoire médical réalisées en dehors des laboratoires, le plus souvent directement au chevet des patients. Ces analyses qui fournissent des résultats rapides sont reprises sous l'acronyme de POTC. Est-ce fiable ? Est-ce l'avenir de la médecine générale ? Le point avec le Dr Charlotte, médecin référent dans "La Grande Forme".

Les POCT - Point Of Care Tests - sont des tests réalisés le plus souvent au chevet du patient. Objectif : produire des résultats en quelques minutes, hors d'une laboratoire. Comme par exemple mesurer le taux de glucose chez un diabétique, faire un test de grossesse à la maison ou encore un test antigénique pour savoir si on est atteint du Covid-19.

Tous ces tests sont conçus pour être effectués par du personnel qui n'est pas nécessairement formé en médecine laboratoire ; l'infirmier ou patient peut le réaliser lui-même. Ils sont avant tout destinés à accélérer la prise en charge de différentes pathologies dans le but d’améliorer ainsi leur pronostic en fournissant des résultats plus rapides.