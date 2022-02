Accalmie matinale avant la pluie ce mardi

Dès jeudi, une nouvelle zone de pluie devrait arriver par l’ouest en fin de matinée ou début d’après-midi. Le vent se relance avec des rafales de 65 km/h et les maxima afficheront encore 6 à 11°C.

Vendredi, dans une masse d’air bien rafraîchie, nous serons balancés entre éclaircies et giboulées sur les reliefs. Maxima de 4 à 8°C et encore toujours des rafales de vent d’ouest de 60 à 70 km/h.

Cela se confirme pour tous les modèles météo : une amélioration significative se profilera pour samedi et dimanche prochain : temps plus sec et moins venteux et nettement plus ensoleillé. Malgré le retour du soleil, les températures seront plus fraîches et ce sera le retour du gel la nuit sur tout le pays.

Le début de la semaine prochaine verra la prolongation de ce temps plus calme et sec, frais la nuit, doux le jour et présence plus marquée du soleil.