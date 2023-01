Accalmie courte puis retour d'averses ce vendredi

On peut parler d’une temporaire petite accalmie ce matin avec un temps le plus souvent couvert mais sec. Il y a toutefois déjà quelques averses qui s’approchent du littoral et très localement un peu de bruine sur les reliefs, mais c’est très loin d’être généralisé. Nous devrions donc nous réveiller au sec dans la plupart des régions avec toutefois un ciel bien couvert. Dès le milieu de la matinée, les averses vont devenir plus nombreuses à partir de la Flandre et vont se réactiver aussi sur les hauteurs de l’Ardenne. Le vent de sud-ouest restera modéré avec des rafales de 50 km/h.