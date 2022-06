Académie royale : la Chaire « Mondes francophones »

Elle est l’actuelle titulaire de la chaire " Mondes francophones " à l’Académie royale de Belgique pour l’année 2021-2022. Cette Chaire, organisée en partenariat avec l’Agence universitaire de la Francophone (AUF) et la Fédération Wallonie-Bruxelles, a pour objectif de mieux faire connaître la recherche et l’enseignement de grandes personnalités de la Francophonie.

Hela Ouardi a débuté sa formation en littérature à l’Université de Tunis ; elle entame ensuite, à Paris, un doctorat à l’Université Sorbonne-Nouvelle. Sa thèse portait sur " La littérature au miroir dans l'œuvre romanesque de Raymond Queneau ". C’est après la révolution tunisienne de 2011 qu’Hela Ouardi se plonge dans l’histoire de l’islam et entame la rédaction du récit de la mort mystérieuse du prophète. Elle publie Les derniers jours de Muhammad en 2016. Depuis 2019, elle s’est lancée dans l’écriture d’un cycle de cinq récits historiques intitulé Les Califes maudits. Dans son travail, elle utilise des sources à la fois shiites et sunnites qu’elle met en relation et confronte. Dans un contexte politique qui voit l’émergence de Daesh prônant un retour au califat, elle a souhaité étudier les textes des origines pour explorer le rapport entre la violence djihadiste et l’islam qu’elle connait. En l’absence d’un véritable département d’islamologie en Tunisie, elle mène ses recherches en France. Par son travail, elle réconcilie islam et histoire et conteste la notion d’" âge d’or " souvent utilisée pour parler de l’époque du prophète et de ses premiers successeurs. Ses ouvrages ont provoqué de nombreuses réactions dans le monde musulman, Les derniers jours de Muhammad a notamment été censuré au Sénégal.

Hela Ouardi a donné deux conférences au Collège de Belgique en mars. Retrouvez ici la conférence, intitulée " La figure énigmatique du prophète de l’islam " et sur ce lien, sa conférence sur la mort de Muhammad et la naissance du califat. Elle a aussi participé à un cycle de conférences sur la pensée critique en islam organisé par la VUB-Crosstalks et le Moussem (Centre nomade des arts). Pour visionner son intervention vidéo intitulée " Rendre l’islam à l’Histoire ", cliquez ici.

Vous pouvez aussi revoir ici sa participation au TEDx Carthage " Réécrire l’histoire de l’islam ". Elle y discute des attitudes en Tunisie concernant la religion et la politique et les compare à d'autres études de cas dans le monde arabe.