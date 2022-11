Académie royale et KBR : un double anniversaire !

2022, c’est aussi l’anniversaire de l’ouverture au public de la Bibliothèque royale. Mais l’histoire de la bibliothèque est bien plus ancienne. Elle débute au 15e siècle avec la collection des manuscrits enluminés des ducs de Bourgogne, composée d’environ 900 volumes. Depuis, la bibliothèque s’est structurée, occupant successivement le Palais de Coudenberg, le Palais de Charles de Lorraine et puis le bâtiment actuel, situé au Mont des arts, et bâti entre 1954 à 1969. Il occupe un terrain de 13.000 m², et offre une superficie utile de 67.000 m². Les locaux fréquentés par les lecteurs offrent 1100 places et occupent une surface de 8000 m². Aujourd’hui, les réserves contiennent quelque 150 km de rayonnages, répartis sur les 17 étages de la tour aux livres (6 étages en sous-sol, un rez-de-chaussée et 10 étages en surface).