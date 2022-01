Académie Live à la Cinematek : les pionniers du dessin animé humoristique et d’avant-garde mis en musique

Ce dimanche à 15h30 aura lieu, à la Cinematek de Bruxelles, une séance intitulée Académie Live.

Des adolescents musiciens, issus de 3 académies bruxelloises francophones & néerlandophones (Berchem-Saint-Agathe, Woluwe-Saint-Pierre et Schaerbeek), sont invités à improviser sur les dessins animés qui seront projetés.

La Cinematek a opéré une sélection minutieuse de pionniers du dessin animé humoristique ou d’avant-garde. Ce sont les films d’animation des premières heures à voir absolument. Ils allient humour fantastique et imagination déglinguée. Ce sont des films au format court, les plus courts font 2 minutes et le plus long – et il dépasse largement les autres – fait 14 minutes.

Parmi les réalisateurs, on retrouve Dave et Max Fleischer, des pionniers du film d’animation. Ils ont innové avec l’animation en terre – l’ancêtre de la pâte à modeler – ou le mélange entre animation dessinée et films joués par des acteurs. Il y a aussi trois courts animés de Winsor McCay, qui était aussi un immense dessinateur de bandes dessinées.