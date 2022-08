AC/SHE-C rock-група | Le groupe de rock de Kyiv AC/SHE-C en Belgique

Українці люблять співати та не тільки народні пісні. Ми маємо дуже багато талановитих POP, Rock, Techno виконавців. Сьогодні до нашої студії завітали учасниці rock-групи AC/SHE-C

AC/SHE C — це повністю жіночий гурт, який виконує "Whole Lotta Rosies" на подіумі, а також "Highway to Hell" до "Shake you all night long".

Наші дівчата переїхали до Бельгії і зараз підтримують українців і дають концерти в Європі.

Катерина та Ганна завітали до нашої студії, щоб поділитися, своїм досвідом тут.

Інтерв'ю з учасницями групи AC/SHE C слушайте сьогодні на нашому радіо RTBF Україна на DAB+.

Познайомитись краще з творчістю наших талановитих дівчат ви можете за посиланням

https://www.facebook.com/pages/category/Musician-band/ACShe-C

https://instagram.com/ac.she.c