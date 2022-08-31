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Ukraine - Україна

AC/SHE-C rock-група | Le groupe de rock de Kyiv AC/SHE-C en Belgique

il y a 2 heures - mise à jour il y a 1 heureTemps de lecture1 min
Par Catherine Tonero

Українці люблять співати та не тільки народні пісні. Ми маємо дуже багато талановитих POP, Rock, Techno виконавців. Сьогодні до нашої студії завітали учасниці rock-групи AC/SHE-C
AC/SHE C — це повністю жіночий гурт, який виконує "Whole Lotta Rosies" на подіумі, а також "Highway to Hell" до "Shake you all night long".

Наші дівчата переїхали до Бельгії і зараз підтримують українців і дають концерти в Європі.
Катерина та Ганна завітали до нашої студії, щоб поділитися, своїм досвідом тут.

Інтерв'ю з учасницями групи AC/SHE C слушайте сьогодні на нашому радіо RTBF Україна на DAB+.

Познайомитись краще з творчістю наших талановитих дівчат ви можете за посиланням 

https://www.facebook.com/pages/category/Musician-band/ACShe-C

https://instagram.com/ac.she.c

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Les Ukrainiens aiment chanter et pas que des chansons folkloriques. Beaucoup d'artistes pop, rock ou techno d'Ukraine font connaître leur nom à l'étranger. Aujourd'hui, les membres du groupe rock AC/SHE-C ont visité notre studio!

AC/SHE-C est un groupe entièrement féminin qui reprend des chansons du célèbre groupe rock australien AC/DC: de "Highway to Hell" à "Shake you all night long".

Les cinq filles ont déménagé à Gand en Belgique et donnent des concerts en Europe. Elles soutiennent la communauté ukrainienne à travers différentes initiatives.  

Kateryna et Hanna ont partagé leur expérience dans notre studio. Écoutez l'interview des membres du groupe AC/SHE-C sur notre radio DAB+ RTBF Ukraine.

Pour en savoir plus sur le groupe et ses actualités:

https://www.facebook.com/pages/category/Musician-band/ACShe-C

https://instagram.com/ac.she.c

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