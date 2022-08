AC Momento, la plateforme d'enchères de maillots qui signe des grands noms

Directeur du département commercial de l'Atleti, Íñigo Aznar s'est réjoui de ce partenariat. "Momento Market App offre aux fans de partout dans le monde une nouvelle façon d’accéder à des articles étroitement liés à leurs souvenirs et à leurs émotions, tels que les maillots de leurs joueurs préférés. Nous sommes très enthousiastes à propos de ce partenariat et nous travaillerons ensemble pour offrir à nos fans du monde entier la meilleure expérience possible."