AC Milan, Inter ou Naples ? Une lutte à trois pour une fin de championnat palpitante

Le dernier Scudetto de Naples remonte à la saison 1989-90 et un certain Diego Armando Maradona se trouvait dans l’effectif de l’époque. Trente-deux ans plus tard, et après trois podiums sur les cinq dernières saisons, les Partenopei veulent créer un petit exploit en remportant un troisième titre.

Les raisons d’y croire pour le Napoli sont multiples. Certes, le classement actuel n’est pas en leur faveur étant donné qu’ils ne sont plus maîtres de leur destin. Pourtant, certains joueurs pourront être décisifs dans ce final de Serie A. Victor Osimhen, auteur de cinq buts et une passe décisive, lors de ses trois derniers matchs, pourrait être une arme supplémentaire côté Napolitain. Avec 9 buts lors des quatre derniers matchs, l’attaque napolitaine est en forme. Dries Mertens, en tant que remplaçant pourrait toujours être un joker supplémentaire. A l’inverse, là où le bat blesse, c’est en défense. Aucune clean-sheet lors des derniers matchs pour le Napoli coaché par Luciano Spalletti. Le dernier match napolitain sans prendre de but remonte au 6 février dernier lors de la rencontre face à Venise.