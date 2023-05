AC Milan : face à Naples Alexis Saelemaekers a inscrit le but du mois d’avril en Italie (vidéo)

Alexis Saelemaekers, l’ailier de l’AC Milan, a été récompensé comme auteur du plus beau du championnat d’Italie de football au mois d’avril, a annoncé la série A samedi.

Le 2 avril, Saelemaekers a marqué le but du 0-4 contre les champions d’Italie de Naples après un effort individuel. Ayant reçu le ballon de Davide Calabria à quelques mètres de la surface de réparation, le Diable Rouge de 23 ans s’est débarrassé de trois défenseurs par des dribbles. Saelemaekers s’est retrouvé face au gardien de Naples, Alex Meret, et a conclu le travail avec sang-froid en glissant le ballon entre les jambes de celui-ci. Il s’agissait du premier but du Belge en Serie A cette saison. Il compte actuellement deux buts et deux passes décisives dans le championnat italien et deux buts en Ligue des Champions.