AC/DC : une statue de Brian Johnson à Namur : le crowdfunding est ouvert !

Ce mercredi Michel Remy, à l'origine du projet AC/DC à Namur était l'invité de Serge Otthiers et Isabelle Verjans dans l'émission Namur Matin sur Vivacité pour discuter du crowdfunding qui vient d'être lancé et qui fait appel à vos dons pour ériger une statue à l'effigie de Brian Johnson.

Les donateurs -le nombre sera limité- peuvent participer via https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/une-statue-de-brian-johnson-pour-l-esplanade-ac-dc .

Le projet " AC/DC " porté par des fans est né dans la capitale wallonne l’an dernier pour commémorer le premier concert avec le chanteur Brian Johnson à Namur le 29 juin 1980. Un première étape a déjà été franchie: l’esplanade face à Namur Expo portera désormais le nom du célèbre groupe de hard rock australien.

Michel Remy, Mike Davister et Georges Boussingault, les fans dépositaires du projet, ne voulaient pas en rester là et et ont donc décidé de lancer ce crowdfunding pour ériger une statue à l’effigie de Brian Johnson.