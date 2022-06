AC/DC : une statue de Brian Johnson à Namur : le crowdfunding est ouvert !

Ce mardi dans Lunch Around the Clock sur Classic 21, Marie-Amélie Mastin recevait Michel Remy, à l'origine du projet AC/DC à Namur, pour discuter du crowdfunding qui vient d'être lancé et qui fait appel à vos dons pour ériger une statue en marbre à l'effigie de Brian Johnson.

Les donateurs -le nombre sera limité- peuvent participer via https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/une-statue-de-brian-johnson-pour-l-esplanade-ac-dc .

Souvenez-vous, ce projet " AC/DC " déposé par des fans et porté depuis le début par Classic 21 est né dans la capitale wallonne l’an dernier, avec un totem commémoratif du premier concert d’AC/DC avec son chanteur Brian Johnson, et l’esplanade face à Namur Expo qui portera désormais le nom du célèbre groupe de hard rock australien.

Michel Remy, Mike Davister et Georges Boussingault, les fans dépositaires du projet, ne voulaient pas en rester là et lancent maintenant un crowdfunding pour ériger une statue en marbre à l’effigie de Brian Johnson.

Afin de cadrer ceci, l’ASBL " Les Amis de l’Esplanade AC/DC " a été créée pour une gestion transparente et n’a pour vocation que d’organiser des activités thématisées autour de l’esplanade, de donner aux nombreux fans à travers le monde l’occasion de commémorer l’histoire d’AC/DC et de profiter de la magnifique ville de Namur.