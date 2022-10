C’est la maison d’édition Love Police qui est à la base de ce 4e projet autour de l’apprentissage de l’alphabet via des thèmes musicaux. En 2007, on avait déjà eu droit à M Is For Metal, puis en 2008, Never Mind Your Ps & Qs : Here’s The Punk Alphabet, et en 2009, ABC&W : The Country And Western Alphabet Book.

Ce n’est d’ailleurs pas le seul livre autour d’AC/DC qui est prévu. Pour les plus grands, Brian Johnson nous propose The Lives of Brian, ses mémoires, qui sortent ce 13 octobre via Penguin Books.

Dans un communiqué, l’auteur explique : "J’ai parfois passé de longues nuits, et puis aussi des meilleures, j’ai eu des mauvais et des bons jours. Je suis passé d’enfant de chœur à chanteur de rock, et maintenant, j’écris un foutu livre à ce propos."