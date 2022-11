AC/DC : un gigantesque événement pour Bon Scott en Australie

Cet événement fait suite à l'énorme succès de l'édition 2020 de "Highway To Hell", qui avait été déclarée plus longue scène du monde grâce à l’aménagement de Canning Highway en un parcours musical de 10 kilomètres. "Highway To Hell" avait attiré près de 145.000 personnes, avec un impact direct de 6,1 millions de dollars australiens sur l'économie, grâce notamment aux 1000 visiteurs étrangers, qui avaient dépensé près de 1,7 million de dollars australiens dans l'État.

Mais plutôt que de concerner un seul axe routier, "High Voltage" sera un circuit dans les rues, qui mettra au travail les entreprises de Fremantle dans une ambiance de festival géant.

Le cortège musical passera par de multiples zones de la ville et les fans pourront en profiter tout au long de la journée.

Chaque site offrira une expérience unique, notamment Fremantle Oval pour tous les fans de musique ; South Beach pour les DJ et les fans de musique électronique ; Esplanade Park pour les familles et les enfants.

Ce nouvel événement local répond à l'engagement pris par le gouvernement McGowan dans le cadre du plan d'action pour le tourisme annoncé avant la pandémie.

Des milliers de visiteurs et d'habitants de la région devraient assister à cet événement communautaire gratuit qui rendra hommage à Bon Scott, l'ancien chanteur d'AC/DC, originaire de Fremantle.

"High Voltage" est un événement public organisé par Tourism WA destiné à devenir un événement annuel. Le programme complet sera détaillé en mars 2023.

Le premier ministre Mark McGowan a déclaré : " High Voltage" est un événement rock and roll d'une journée, entièrement nouveau, avec des musiciens, des artistes et des interprètes sur des scènes itinérantes décorées qui parcourront le cœur de Fremantle, ainsi que des têtes d'affiche dans de nombreuses zones musicales à Fremantle et South Fremantle.

Nous savons que les événements touristiques à grande échelle sont une attraction massive pour les visiteurs et les habitants qui, ensemble, contribuent grandement à l’économie des entreprises locales, en injectant des fonds et en soutenant les emplois.

Le ministre du tourisme, Roger Cook, a déclaré : "Si vous voulez faire du rock'n roll ou simplement passer une bonne journée en famille, "High Voltage" sera l'endroit où il faudra être en mai de l'année prochaine. "High Voltage" sera une autre grande attraction pour les habitants et les touristes, ce qui sera excellent pour les entreprises locales et les opérateurs touristiques."

Le ministre de la Culture et des Arts, David Templeman, a déclaré : "Nous savons que nous disposons d'un vaste éventail de talents en Australie occidentale et cet événement est une merveilleuse mise à l’honneur de notre héros local, Bon Scott d'AC/DC. Je suis ravi d'apprendre que le gouvernement McGowan soutient un nouvel événement culturel qui rassemblera les gens et nous aidera à nous connecter."

Simone McGurk, députée provinciale de Fremantle, a déclaré : "Les habitants de Freo sont fiers de considérer Bon Scott comme l'un des leurs, c'est pourquoi nous sommes ravis de pouvoir organiser une nouvelle fête autour de sa musique, afin que chacun puisse en profiter. Les Australiens de l'Ouest aiment leur rock and roll et cet événement au cœur de Fremantle est un nouvel élan pour notre scène artistique dynamique."

Pour plus d'informations, visitez www.highvoltagewa.com.au.