AC/DC répète pour son prochain concert, mais sans le batteur Phil Rudd

Matt Laug est le batteur de The Dirty Knobs, formé par l’ancien ami de Tom Petty, Mike Campbell, et il a déjà joué avec Alice Cooper, le projet Snakepit de Slash et Alanis Morissette (il apparaissait d’ailleurs sur l’album Jagged Little Pill, vendu à plusieurs millions d’exemplaire). C’est aussi lui qu’on retrouve sur l’album Tribute to Led Zeppelin de Beth Hart.

On sait que Matt Laug est un super fan d’AC/DC, avec des publications qu’on lui doit chaque année au moment des anniversaires d’Angus Young et de Bon Scott. Il est aussi grand amateur de Phil Rudd : en 2014, quand la police en Nouvelle-Zélande avait abandonné ses poursuites contre le batteur, il avait partagé l’info sur sa page avec en commentaire “Quelle excellente nouvelle !”.

En 2001, il assurait la batterie pour la première partie d’ AC/DC avec le projet de Slash, Snakepit, lors des concerts en Amérique du Nord et en Europe de la tournée Stiff Upper Lip.

Brian Johnson s’est dit impatient de remonter sur scène à l’affiche du PowerTrip Festival qui se déroulera en Californie du 6 au 8 octobre. Ce sera le premier concert de l’emblématique groupe australien depuis 2016.

Ce festival a été annoncé fin mars avec à l’affiche AC/DC, Guns N' Roses, Iron Maiden, Metallica, Ozzy Osbourne et Tool. Mais on apprenait à la mi-juillet qu’Ozzy Osbourne ne serait finalement pas à l’affiche, pour des raisons de santé. C’est Judas Priest qui rejoindra AC/DC à l’affiche du samedi soir à l’Empire Polo Club d’Indio, en Californie.