AC/DC remonte sur scène pour la première fois depuis sept ans

AC/DC a donné son premier concert en sept ans ce week-end au Power Trip Festival à Indio, en Californie – découvrez la setlist complète et les images ci-dessous.

Le samedi 7 octobre, à l’Empire Polo Club, les fans présents ont pu voir les membres classiques Brian Johnson, Angus Young et Cliff Williams, réunis, ainsi que Stevie Young à la guitare rythmique et le batteur Matt Laug.

C’était la première fois que le chanteur Brian Johnson se produisait avec le groupe depuis septembre 2016 à Philadelphie, dernière date de la tournée mondiale "Rock Or Bust".

Ils ont interprété 24 chansons, en commençant par "If You Want Blood (You’ve Got It)" pour la première fois. "Highway To Hell", "Thunderstruck" et "Black In Black", de grands classiques, ne manquaient pas à l’appel.

Le groupe a également interprété pour la première fois en live "Demon Fire" et "Shot In The Dark", extraits de l’album Power Up sorti en 2020.

Découvrez ci-dessous des images du concert et la liste complète des morceaux joués.