AC/DC, Pink Floyd et Paul McCartney dans l'actu de ces derniers jours!

Nous avons des nouvelles de l’Esplanade AC/DC et de la statue de Brian Johnson à Namur. La taille de la statue a débuté dans les locaux de l’entreprise Design Stone, célèbre marbrerie située à Libramont. Il faudra plusieurs semaines pour aboutir au résultat.

L’album The Dark Side of the Moon de Pink Floyd, dont la pochette accueille un prisme reflétant la lumière, fête ses 50 ans. Et c’est justement cet " arc-en-ciel " qui est au cœur d’une nouvelle polémique. Certains fans y ont vu le signe que Pink Floyd soutient les droits de la communauté homosexuelle et ils n’ont pas apprécié cela.

Des photos inédites des Beatles, prises au summum de leur notoriété par Paul McCartney, vont être exposées à la National Portrait Gallery cet été. Le musicien les a aussi rassemblées dans un livre dont il synchronisera la sortie avec son 81e anniversaire au mois de juin.

De grands groupes continuent à céder leurs droits sur leurs catalogues et cette semaine, on a appris que The Doors et Yes avaient franchi le pas. A contre-courant, John Fogerty, lui, a gagné une bataille de 50 ans pour racheter la propriété des chansons de son groupe Creedence Clearwater Revival.

Parmi les nouveautés de la semaine, notons cette cover signée par Dave Gahan de Depeche Mode. Il a repris "Chains", un titre du duo danois The Raveonettes. Sont aussi arrivés ces derniers jours un inédit de Motörhead et un nouveau single pour dEUS.

Il sera question de musique " de chez nous" dans les prochains jours puisque nous entrerons dans la " semaine de la musique belge ". Des salles de concerts belges seront mises à l’honneur et j’aurai le plaisir d’accueillir plusieurs groupes en live dans l’émission Lunch Around The Clock. Sans oublier la soirée spéciale avec Aucklane en télévision.