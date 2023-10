AC/DC ouvre un pop-up bar pour célébrer leur concert au Power Trip

AC/DC a annoncé l’ouverture du bar pop-up "High Voltage" à Indio, en Californie, à seulement 10 minutes du festival Power Trip où le groupe jouera son premier concert en sept ans ce samedi 6 octobre.

Le bar sera ouvert tous les jours du 5 au 8 octobre de 11 h à 22 h. Il sera situé au 82971 Bliss Ave. et occupera temporairement l’espace actuellement occupé par le Club 5 Bar.

AC/DC a annoncé le pop-up bar sur un compte Instagram dédié et via leur site web qui décrit le pub comme "l’ultime moyen de se connecter et de se brancher avec d’autres fans d’AC/DC pendant le week-end et de découvrir des accessoires emblématiques d’AC/DC et des produits exclusifs". Certains des souvenirs et des objets éphémères sont visibles sur le compte Instagram du High Voltage Dive Bar.

Les organisateurs du festival, Goldenvoice, ont récemment dévoilé le programme du week-end. AC/DC se produira samedi à 21 h 25, heure locale. Judas Priest (qui a remplacé Ozzy Osbourne malade) les précédera à 18 h 45. L’affiche du vendredi (6 octobre) se compose de Guns N' Roses et Iron Maiden, et dimanche (8 octobre), place à Metallica et Tool.