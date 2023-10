AC/DC, Metallica, Puggy, Nirvana, Ed Sheeran, … ils ont tous fait l’actu cette semaine !

C’est ce week-end qu’aura lieu le Power Trip Festival en Californie, avec AC/DC, Metallica, Guns N’Roses, Judas Priest, Iron Maiden et Tool. AC/DC a d’ailleurs ouvert pour l’occasion un bar éphémère où vous pourrez vous mettre dans l’ambiance et ne vous étonnez pas de croiser Lars Ulrich en cours de festival, il a prévu d’aller voir tous les concerts !

Retour confirmé pour le groupe belge Puggy avec un nouveau titre, " Never Give Up " et un clip très réussi. Vous y verres "Hide The Pain Harold", la star des memes internet. Le groupe a fait appel à l’intelligence artificielle pour la création de ce clip et l’idée d’inviter András (de son vrai prénom) sur le tournage a ajouté la touche d’humour qui change tout.

Deux morceaux de Nirvana ont été partagés en amont de l’édition Super Deluxe de leur album phare de 1993, In Utero, qui sortira le 27 octobre à l’occasion de son 30e anniversaire. La nouvelle version live de "Scentless Apprentice" provient d’un concert à Seattle le 7 janvier 1994. Celle de "Pennyroyal Tea" a, quant à elle, été enregistrée lors d’un concert à Los Angeles le 30 décembre 1993.

Ed Sheeran vient de sortir l’album Autumn Variations dans une grande discrétion. C’était une volonté de l’artiste de s’épargner la pression d’une sortie à grande échelle. Il n’y aura donc ni clip, ni singles, et il a préféré fêter sa sortie en offrant des boissons à des inconnus lors d’une tournée des bars de New York. Il propose toutefois une version bonus live avec des chansons enregistrées et jouées en direct depuis le domicile de 14 de ses fans.

Prenons encore un moment pour apprécier les nouvelles images du film " Priscilla " qui nous sont arrivées cette semaine. Il s’agit du prochain biopic de Sofia Coppola basé sur les mémoires de 1985 de Priscilla Presley, Elvis and Me.