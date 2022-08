Réécoutez ce vendredi matin (19 août) dès 9h ce concert enregistré à Buenos Aires en décembre 2009 devant 200.000 spectateurs.

L’un des plus grands shows de la tournée "Black Ice World Tour" qui avait été jouée devant 5 millions de fans dans 108 villes de 28 pays. Le groupe y a joué quelques titres de l'album Black Ice, mais aussi ses classiques comme "Thunderstruck", "Back in Black" ou encore "Shoot to Thrill".

Un moment à ne pas manquer ce vendredi matin sur Classic 21 !