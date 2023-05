AC/DC : les coulisses de l’inauguration de la statue Brian Johnson à Namur

Pour l’occasion, Classic 21 a rassemblé à Namur Expo, 400 fans de plusieurs pays qui ont pu assister à une émission spéciale présentée par Laurent Debeuf, qui recevait son collègue et chroniqueur Laurent Rieppi (à l’origine du podcast "AC/DC – 50 years of High Voltage Rock’n roll", raconté par Erik Lenoir) , Eric Mistler (réalisateur du film Let There Be Rock (1979) et de plusieurs clips de l’album Back in Black), Dominique Dricot (notre chroniqueur moteurs qui a évoqué la passion de Brian Johnson pour le monde automobile), Alain Sarlet (organisateur du concert de 1980 (pour Make It Happen)), Darren Goulden (ami de Brian Johnson et correcteur de la biographie Les vies de Brian), Michel Remy (initiateur et véritable moteur du projet), Anthony Cognaux (Sculpteur à la marbrerie de Libramont), le Bourgmestre de Namur, Mr Maxime Prévot, et Christian Degraeve (membre du public de 1980 qui nous a envoyé des photos au début du projet qui ont servi comme modèle à la statue).