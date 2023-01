AC/DC : la statue de Brian Johnson à Namur en cours de réalisation !

Nous vous relayons régulièrement les avancées concernant l’inauguration officielle de l’Esplanade AC/DC et de la pose de la statue de Brian Johnson à Namur. Une étape significative est franchie depuis ce samedi matin (21 janvier) : la taille de la statue a débuté dans les locaux de l’entreprise Design Stone.

On peut dire que c’est un peu la dernière ligne droite pour Michel Remy (porteur du projet depuis 3 ans avec Mike Davister et Georges Boussingault) qui assistait ce samedi matin au début de la taille de la statue du chanteur actuel d’AC/DC par Anthony Cognaux, administrateur délégué de la célèbre marbrerie située à Libramont et grand fan de hard rock.

La pierre bleue belge qui dévoilera prochainement un Brian Johnson figé lors de son concert du 29 juin 1980 au Palais des Expositions (actuellement Namur Expo) est âgée entre 150 et 350 millions d’années.

Le robot qui entame le travail s’est engagé avec une fraise de dégrossissage pour un programme de 41 heures continues. Viendront ensuite d’autres étapes, dont un polissage à la main. La durée totale de la réalisation est estimée à plusieurs semaines.

Voici les premières images de la taille du bloc de pierre, après le travail se poursuivra à huis clos dans les locaux de la marbrerie :