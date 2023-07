AC/DC : L’histoire d’un des plus grands groupes rock de tous les temps

Forever Young décode la magie d’AC/DC, ce groupe qui semble faire une musique très basique derrière laquelle se cache une recherche d’efficacité et de stimulation du public très réfléchie.

La créativité du début (4 premiers albums High Voltage, T.N.T, Dirty Deeds Done Dirt Cheap et Let There Be Rock ont été enregistrés en l’espace de 22 mois) y est très bien exposée avec de nombreuses images de Bon Scott, de Malcolm et Angus Young. Le rôle de George Young est aussi défini et semble indispensable au succès des débuts.

On assiste à des témoignages sans filtre : Angus Young expliquant avoir eu l’idée de " Highway To Hell " sur le chemin du studio, et construisant comme un match de ping-pong avec Malcom (considéré comme le véritable leader du groupe) ce qui allait être l’un des plus grands succès d’AC/DC, ou bien encore la structure d’" High Voltage Rock’n’Roll " pensée autour d’une grille d’accords constituée de A (La) C (Do) D (Ré) C (Do).

L’histoire du groupe est aussi rythmée par des épreuves qui semblent insurmontables : La mort de Bon Scott en 1980, le départ de Malcolm Young en 2014 pour raison de santé (suivi de sa mort), la disparition de George en 2017 pour ne citer que les plus tragiques. Le film recèle de nombreux passages émouvants et parfois dérangeants.

C’est un constat : le groupe se relève toujours : le père de Bon Scott demandant aux frères Young de continuer AC/DC, les frères se tourneront assez vite vers Brian Johnson pour lui succéder (pas le remplacer), Brian étant considéré comme étant " au-dessus du lot " par Bon Scott lui-même.

Le reportage revient sur les nombreux succès, sur des tubes plus proches de nous comme "Thunderstruck" ou la sortie de l’album Power Up.

L’histoire n’est pas finie, après l’inauguration de l’Esplanade AC/DC et la venue de Brian Johnson à Namur, on attend maintenant le prochain concert du groupe au Power Trip Festival en automne.