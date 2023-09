AC/DC, Helmut Lotti et Puggy ont marqué l’actualité musicale de ces derniers jours

AC/DC a partagé un extrait sonore des répétitions pour le Power Trip Festival qui aura lieu en Californie et on découvre que ce n’est pas Phil Rudd, mais bien Matt Laug, qui est derrière la batterie et que Cliff Williams est sorti de sa retraite.

Le groupe belge Puggy a annoncé son grand retour pour le mois d’octobre. Les infos sont maigres pour l’instant, seule une publication sur les réseaux sociaux a confirmé cette reprise d’activité qu’on attendait depuis 2016.

Les documentaires font l’actu cette semaine, et notamment AngelHeaded Hipster: The Songs of Marc Bolan & T. Rex. Les premières images nous sont arrivées à propos du pionnier du glam rock, avec des archives de ses performances et des interviews de Marc Bolan .

Il est aussi question de Nickelback, dont le film Hate to Love : Nickelback a été diffusé en avant-première au Festival international du film de Toronto. Ultime réponse des Canadiens aux journalistes qui leur demandent sans cesse pourquoi leur groupe est aussi détesté.

J’en profite aussi pour vous rappeler qu’à l’occasion des 20 ans de sa disparition, le reportage " Les instantanés de Johnny Cash " est toujours à voir sur Auvio.

Cela ne vous a sans doute pas échappé, nous avons reçu Helmut Lotti dans notre grand studio de la radio, plein à craquer, pour son nouveau show metal. Une soirée mémorable dont les images sont disponibles sur classic21.be

La semaine prochaine, nous découvrirons ensemble le tout nouvel album des Pretenders, Relentless. La chanteuse Chrissie Hynde confiait à la presse ces derniers jours qu’elle se sent toujours coupable de la mort de deux anciens membres du groupe dans les années 70, qui avaient succombé à des overdoses et dont elle n’avait pas découragé la consommation à l’époque.